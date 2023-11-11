Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:39

Маннарино обыграл Дрейпера в финале турнира в Софии

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Французский теннисист Адриан Маннарино выиграл турнир ATP 250 в Софии (Болгария).

В финале он обыграл англичанина Джека Дрейпера со счетом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 17 минут.

25-я ракетка мира Маннарино 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету 82-й ракетки мира Дрейпера 10 эйсов, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для 35-летнего француза это пятый титул ATP в карьере.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Адриан Маннарино (Франция, 2) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:6 (8:6), 2:6, 6:3

Теннис
Адриан Маннарино
Обсудить
Читайте также
Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев не согласился с Циципасом, для которого победа в Итоговом турнире важнее титула «Большого шлема»