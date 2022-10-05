Маннарино сыграет с Рублевым в четвертьфинале турнира в Астане

Французский теннисист Адриан Маннарино обыграл бельгийца Давида Гоффена во втором круге турнира ATP 500 в Астане.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:1, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.

В четвертьфинале турнира 51-я ракетка мира сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Спортсмены играли друг против друга дважды и у каждого на счету по одной победе.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия, LL) — 3:6, 6:1, 7:5