Маннарино сыграет с Рублевым в четвертьфинале турнира в Астане

Сегодня, 14:38
Французский теннисист Адриан Маннарино обыграл бельгийца Давида Гоффена во втором круге турнира ATP 500 в Астане.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:1, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.
В четвертьфинале турнира 51-я ракетка мира сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Спортсмены играли друг против друга дважды и у каждого на счету по одной победе.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Адриан Маннарино (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия, LL) — 3:6, 6:1, 7:5