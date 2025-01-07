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Сегодня, 05:51

Сафиуллин проиграл Гинару на турнире в Аделаиде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл французу Мануэлю Гинару в первом круге турнира в Аделаиде — 6:7 (4:7), 6:2, 1:6.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. 27-летний россиянин 13 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 подач навылет, 11 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

Следующим соперником Гинара будет американец Томми Пол.

Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International
Призовой фонд 680 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Мануэль Гинар (Франция, LL) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:1

Маркос Гирон (США) — Александр Вукич (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:3

Ли Ту (Австралия, WC) — Джеймс Дакуорт (Австралия, Q) — 6:1, 7:5

Теннис
Роман Сафиуллин
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