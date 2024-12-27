Марьенко рассказала, каково быть мамой Рублева

Марина Марьенко ответила на вопрос, что значит быть мамой Андрея Рублева.

— Каково просыпаться и понимать: я — мама Андрея Рублева?

— Как-то мне Андрей сказал: «Мам, ты же меня все равно должна любить вот без всего этого. Вопреки». Я говорю: «Андрюша, я тебя люблю вопреки». Очень часто забываю, что мой сын — Андрей Рублев. Не до такой степени, как это кажется, но частенько забываю во многих моментах, а потом сердечко екает, когда вспоминаешь. Кто он? Да, а так вот ровно. Приятно, безусловно, я очень горжусь, но стараешься, если честно, чуть-чуть сдерживать эмоции, — рассказала Марьенко в интервью BBTennis.

В прошедшем сезоне Рублев выиграл два турнира — ATP250 в Гонконге и «мастерс» в Мадриде.