Чилич и Чжан сыграют в финале турнира в Ханчжоу

Чилич вышел в финал турнира ATP впервые за два года

Хорват Марин Чилич обыграл американца Брэндона Накашиму в полуфинале турнира в Ханчжоу — 6:4, 7:6 (8:6). Матч длился 1 час 46 минут.

35-летний Чилич вышел в финал и встретится с китайцем Чжан Чжичжэнь, который был сильнее соотечественника Бу Юньчаокэтэ — 7:6 (7:3), 6:4.

Чилич вышел в финал впервые за два года.

Ханчжоу (Китай)

Турнир ATP Hangzhou Open

Призовой фонд 1 000 630 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Марин Чилич (Хорватия, WC) — Брэндон Накашима (США, 4) — 6:4, 7:6 (8:6)

Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — 7:6 (7:3), 6:4