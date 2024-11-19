Шарапова обратилась к Надалю: «Никто не похож на тебя. Я испытываю огромное уважение»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова обратилась к 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю.

«Никто не похож на тебя. Я испытываю огромное уважение к тебе, твоей стойкости, любви к «борьбе» и твоему классу, который ты проявлял даже в свой самый трудный день», — написала Шарапова в своих соцсетях.

19 ноября Надаль проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхюлпу (4:6, 4:6) в 1/4 финала Кубка Дэвиса-2024. Этот турнир станет последним в карьере 38-летнего испанца.