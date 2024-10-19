Гирон обыграл Бергса и вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Сегодня, 02:04
Американский теннисист Маркос Гирон одержал победу в четвертьфинале турнира в Антверпене. В двух сетах он выиграл у бельгийца Зизу Бергса — 6:2, 6:2.
Матч продолжался 1 час 15 минут. 31-летний американец 3 раза подал навылет и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Гирона будет чех Иржи Легечка.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 690 135 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маркос Гирон (США, 8) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:2, 6:2