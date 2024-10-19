Гирон обыграл Бергса и вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Американский теннисист Маркос Гирон одержал победу в четвертьфинале турнира в Антверпене. В двух сетах он выиграл у бельгийца Зизу Бергса — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. 31-летний американец 3 раза подал навылет и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Гирона будет чех Иржи Легечка.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маркос Гирон (США, 8) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:2, 6:2