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Сегодня, 02:04

Гирон обыграл Бергса и вышел в полуфинал турнира в Антверпене

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский теннисист Маркос Гирон одержал победу в четвертьфинале турнира в Антверпене. В двух сетах он выиграл у бельгийца Зизу Бергса — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. 31-летний американец 3 раза подал навылет и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Гирона будет чех Иржи Легечка.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маркос Гирон (США, 8) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:2, 6:2

Теннис

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