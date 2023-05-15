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15 мая, 18:18

Марожан прокмментировал победу над Алькарасом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Венгерский теннисист Фабиан Марожан поделился эмоциями от победы над испанцем Карлосом Алькарасом в третьем круге «Мастерса» в Риме.

«Тяжело что-то говорить. Я очень, очень рад. Я не мог себе такого представить. Это было моей мечтой прошлой ночью, а теперь стало явью. Вчера меня спрашивали об этой игре. Я сказал, что постараюсь сделать что-то особенное, выиграть несколько геймов или сет. И вот я обыграл № 1 в мире. Он лучший в нашем спорте. Так что я счастлив», — сказал Марожан Tennis TV.

Марожан одержал победу в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4) и вышел в следующую стадию турнира. Несмотря на поражение, Алькарас на следующей неделе станет первой ракеткой мира.

Теннис
Карлос Алькарас
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