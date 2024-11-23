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23 ноября, 19:30

Маррей будет тренировать Джоковича до Открытого чемпионата Австралии

Алина Савинова
Энди Маррей и Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей в межсезонье присоединится к команде серба Новака Джоковича, чтобы помочь ему подготовиться к Australian Open.

Британский теннисист завершил карьеру в нынешнем сезоне после Олимпиады в Париже в возрасте 37 лет.

«Я рад, что один из моих величайших соперников будет со мной по одну сторону сетки, в качестве тренера. С нетерпением жду начала сезона и соревнований в Австралии, куда отправлюсь вместе с Энди, с которым я разделил много невероятных моментов на австралийской земле», — написал Джокович в своих соцсетях.

Маррей, в свою очередь, отметил, что очень рад этой возможности и постарается помочь Джоковичу достичь своих целей.

37-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом 2024 года. Всего за карьеру он выиграл 100 турниров АТР.

Теннис
Новак Джокович
Энди Маррей

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