Маррей будет тренировать Джоковича до Открытого чемпионата Австралии

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей в межсезонье присоединится к команде серба Новака Джоковича, чтобы помочь ему подготовиться к Australian Open.

Британский теннисист завершил карьеру в нынешнем сезоне после Олимпиады в Париже в возрасте 37 лет.

«Я рад, что один из моих величайших соперников будет со мной по одну сторону сетки, в качестве тренера. С нетерпением жду начала сезона и соревнований в Австралии, куда отправлюсь вместе с Энди, с которым я разделил много невероятных моментов на австралийской земле», — написал Джокович в своих соцсетях.

Маррей, в свою очередь, отметил, что очень рад этой возможности и постарается помочь Джоковичу достичь своих целей.

37-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом 2024 года. Всего за карьеру он выиграл 100 турниров АТР.