Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:08

Маррей еще не принял окончательное решение об участии в Уимблдоне

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан команды Великобритании на Кубке Дэвиса Леон Смит рассказал, как обстоит ситуация с вопросом об участии британца Энди Маррея в Уимблдоне.

«Очевидно, у него была процедура на спине, и теперь придется ждать и смотреть. Насколько я понимаю, решение еще не принято. Давайте надеяться на лучшее», — приводит Mirror слова Смита.

В команде Маррея заявили, что решение об участии теннисиста в Уимблдонском турнире будет объявлено позднее.

«После операции в субботу Энди продолжает работать со своей медицинской командой, чтобы понять, когда он вернется на корт. На данном этапе никаких решений принято не было, и мы сообщим дополнительную информацию, как только что-то будет окончательно согласовано», — говорится в заявлении команды.

23 июня в соцсетях ATP сообщили, что Маррей не сыграет на Уимблдоне из-за восстановления после операции на спине. В этот же день ATP удалила из соцсетей данную информацию.

37-летний Маррей является трехкратным победителем турниров «Большого шлема». Он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/tennis/andy-murray-injury-update-wimbledon-33092809
Теннис
Энди Маррей
0
Читайте также
Немецкие полицейские задержали польского фаната в пабе
Защитник сборной Швейцарии Аканджи умножает быстрее калькулятора
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Экс-балтиец сломался, Суареса не выпустили, а в США нашли нового Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 24 июня
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Джокович обошел Алькараса в рейтинге ATP