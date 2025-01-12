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Сегодня, 11:30

Маррей хочет помочь Джоковичу стать величайшим спортсменом в истории

Алина Савинова
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Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, какую цель поставил перед собой, присоединившись к команде серба Новака Джоковича.

В ноябре стало известно, что Маррей будет тренировать сербского спортсмена до Открытого чемпионата Австралии-2025.

«За последние несколько лет Новак за счет всех установленных рекордов закрепил за собой звание лучшего теннисиста в истории. В ближайшие пару лет он может стать величайшим спортсменом в истории — если в 38-39 лет будет выигрывать «Большие шлемы», побеждать Карлоса Алькараса и Янника Синнера в больших матчах. И мне интересно в этом поучаствовать», — приводит Sky News слова Маррея.

Маррей завершил карьеру в 2024 году после Олимпиады в Париже в возрасте 37 лет.

Источник: Sky News
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Теннис
Энди Маррей
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