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Сегодня, 01:14

Маррей не смог пройти во второй круг турнира в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира в Париже уступил французу Жилю Симону со счетом 6:4, 5:7, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. На счету британца 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Симон встретится с американцем Тэйлором Фритцем.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Симон (Франция, WC) — Энди Маррей (Великобритания) — 4:6, 7:5, 6:3

Энди Маррей
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Определился соперник Джоковича во втором круге турнира в Париже