Маррей не смог пройти во второй круг турнира в Париже

Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира в Париже уступил французу Жилю Симону со счетом 6:4, 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. На счету британца 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 10. Во втором круге Симон встретится с американцем Тэйлором Фритцем. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 415 410 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Жиль Симон (Франция, WC) — Энди Маррей (Великобритания) — 4:6, 7:5, 6:3