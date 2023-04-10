Маррей о поражении Де Минауру: «Это один из худших матчей в моей карьере»

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал свой вылет в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Это было ужасно. Не могу выделить в этом матче ничего хорошего. Не знаю точно, почему так сложилось. Понятно, что в Майами я сыграл не лучший матч. А этот еще хуже. У меня ничего не получалось, я плохо подавал, плохо принимал, ошибался с форхенда, с бэкхенда, принимал неверные решения. Наверное, это один из худших матчей в моей карьере», — приводит слова Маррея heraldscotland.

Британец проиграл Алексу де Минауру (1:6, 3:6) в первом круге. Ранее Маррей был первой ракеткой мира и выигрывал три «Больших шлема».