Маррей остался впечатлен игрой нападающего сборной Франции Мбаппе в матче против Польши

Британский теннисист Энди Маррей опубликовал пост в соцсетях, в котором похвалил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).

«Мбаппе тоже мужик. Вау», — написал британец.

Ранее Маррей назвал настоящим мужиком форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

В матче против Польши Мбаппе забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Всего на его счету 5 голов и 2 голевые передачи в 4 матчах чемпионата мира-2022.

В четвертьфинале турнира французы сыграют с национальной командой Англии. Матч пройдет 10 декабря.