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Сегодня, 10:57

Маррей ожидает увидеть российских теннисистов на Уимблдоне-2023

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей высказался о возможном допуске россиян до Уимблдона-2023.

«Это действительно сложно, и я сочувствую игрокам, которые не смогли сыграть в прошлом году, но я также осознаю ситуацию и то, почему Уимблдону действительно трудно сделать вызов. Я так понимаю, им разрешат играть, и я не собираюсь сходить с ума, если это так. Но если бы Уимблдон пошел другим путем, я бы это понял», — приводит BBC слова Маррея.

В 2022 году российские и белорусские теннисисты были отстранены от участия в Уимблдоне. Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://www.bbc.com/sport/tennis/64876028
Теннис
Энди Маррей
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