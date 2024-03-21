Маррей переиграл Берреттини на турнире в Майами

Британский теннисист Энди Маррей одержал победу в первом круге турнира в Майами. В трех сетах он переиграл итальяца Маттео Берреттини — 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 47 минут. 36-летний британец 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 подач навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Следующим соперником Маррея будет аргентинец Томас Мартин Этчеверри.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) — Маттео Берреттини (Италия) — 4:6, 6:3, 6:4

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:4, 7:5

Андреа Вавассори (Италия, Q) — Педро Качин (Аргентина) — 6:2, 6:2