Маррей прокомментировал победу на «Челленджере» в Ноттингеме

Британский теннисист Энди Маррей отреагировал на свою победу на травяном турнире серии «Челленджер» в Ноттингеме.

«Это была действительно хорошая неделя. С каждым матчем я играл все лучше. В финале пришлось серьезно поработать. Я был рад пройти через это. Впереди день отдыха», — цитирует Маррея Eurosport.

В финальном матче британец обыграл француза Артура Казо со счетом 6:4, 6:4.

Это второй подряд титул Маррея. На прошлой неделе 36-летний теннисист выиграл травяной «Челленджер» в Сербитоне.

В понедельник победитель трех турниров «Большого шлема» вернется в топ-40, став 38-й ракеткой мира.