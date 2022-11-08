Маррей рассказал, какую работу ему нужно выполнить, чтобы вернуться на высокий уровень

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своих целях на следующий сезон.

«Мои мысли о последних четырех или пяти месяцах сводятся к тому, что я не выполнял достаточно работы, чтобы играть на том уровне, который мне нужен. Мне нужно изменить это, если я хочу вернуться на высокий уровень.

Я уверен в следующем сезоне и той работе, которую мне предстоит проделать. Я уже начал кое-что из этого, и мне нужно поработать в ближайшие шесть-восемь недель в тренажерном зале и на тренировочной площадке", — приводит Evening Standard слова 35-летнего теннисиста.

Маррей является бывшей первой ракеткой мира. Он выиграл три турнира «Большого шлема» и сорок девять турниров ATP.