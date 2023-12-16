Маррей рассказал, кто был его любимым спортсменом в детстве

Британский теннисист Энди Маррей признался, что в детстве восхищался бразильским футболистом Роналдиньо.

«Он был моим любимым спортсменом в детстве. Когда я переехал в Барселону в возрасте 15 лет, чтобы тренироваться, у меня была возможность посмотреть на него вживую несколько раз. Абсолютный гений. Всегда улыбался. Я приходил на стадион рано, чтобы посмотреть, как он разминается, на его забавные навыки и трюки», — рассказал Маррей подписчикам в соцсетях.

Роналдиньо выступал за «ПСЖ», «Барселону», «Милан», «Фламенго» и другие команды. Он является обладателем «Золотого мяча» (2005). Вместе со сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира-2002. Бразилец завершил карьеру игрока в 2018 году.