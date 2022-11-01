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Сегодня, 18:10

Маррей — о поражении на турнире в Париже: «Реальность такова, что мне нужно работать усерднее»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей разочарован поражением в первом круге турнира в Париже.

«То, что это происходит после полутора сетов на крытом корте, где не особенно жарко, действительно неприемлемо. Не было никакой гарантии, что я выиграю этот матч, но когда ты проигрываешь, это очень, очень разочаровывает.

Поражение не имеет никакого отношения к моему бедру. Думаю, реальность такова, что мне нужно работать усерднее. Очевидно, есть определенные вещи, которые я могу и не могу делать в настоящее время, и мне нужно быть немного более осторожным с некоторыми тренировками, которые я провожу", — приводит Daily Mail Sport слова Маррея.

Британец уступил французу Жилю Симону в первом круге турнира серии «Мастерс» в Париже со счетом 6:4, 5:7, 3:6.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-11377233/Angry-Andy-Murray-SLAMS-performance-unacceptable-shock-defeat-Gilles-Simon.html
Энди Маррей
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