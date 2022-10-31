Маррей считает, что нет идеального способа завершить профессиональную карьеру теннисиста

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о завершении карьеры.

«Понимаю, что не смогу играть вечно. Я это знаю. В этом году люди по-разному завершали свою карьеру. Очень редко получается идеальный финал. Есть разные способы сделать это, и нет правильного пути. Кто знает, когда это будет для меня?» — приводит Eurosport слова британца.

Маррей является бывшей первой ракеткой мира. За свою карьеру он трижды становился победителем турниров «Большого шлема» и 46 раз выигрывал турниры ATP в одиночном разряде.