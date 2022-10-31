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Сегодня, 15:28

Маррей считает, что нет идеального способа завершить профессиональную карьеру теннисиста

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о завершении карьеры.

«Понимаю, что не смогу играть вечно. Я это знаю. В этом году люди по-разному завершали свою карьеру. Очень редко получается идеальный финал. Есть разные способы сделать это, и нет правильного пути. Кто знает, когда это будет для меня?» — приводит Eurosport слова британца.

Маррей является бывшей первой ракеткой мира. За свою карьеру он трижды становился победителем турниров «Большого шлема» и 46 раз выигрывал турниры ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/atp-paris/2022/exclusive-andy-murray-on-roger-federer-and-serena-williams-retirements-rare-you-get-a-perfect-ending_sto9207742/story.shtml
Энди Маррей
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