Маррей: «Молодые игроки должны давить на Джоковича и стремиться обыграть его»

Британский теннисист Энди Маррей считает, что серб Новак Джокович будет доминировать в теннисе еще долгие годы.

«Молодые ребята должны давить на Новака и стремиться обыграть его. Не похоже, чтобы это произошло. Долголетие Новака впечатляет. Он уже очень долго играет на высоком уровне. Молодежь должна совершенствоваться, чтобы обогнать его. Я не думаю, что он остановится на 24 титулах, но никогда не знаешь, как долго это продлится», — сказал Маррей.

Ранее сербский теннисист победил на US Open-2023 и выиграл 24-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. Всего на счету 36-летнего Джоковича 96 побед в турнирах АТР в одиночном разряде. После Открытого чемпионата США он стал первой ракеткой мира.