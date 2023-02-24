Маррей спас пять матчболов и может сыграть в финале турнира в Дохе с Медведевым

Британский теннисист Энди Маррей одержал победу над чехом Иржи Легечкой 6:0, 3:6, 7:6 (8:6) в полуфинале турнира в Дохе (Катар). Продолжительность встречи составила 2 часа и 31 минуту.

35-летний Маррей по ходу матча спас пять матчболов, сделал семь подач навылет и допустил две двойные ошибки. Он сыграет в финале с победителем в паре Даниил Медведев (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

21-летний Легечка допустил две ошибки на подаче при 8 эйсах и трех реализованных брейк-пойнтах из 8.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:0, 3:6, 7:6 (8:6)