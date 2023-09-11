Маррей верит, что сборная Великобритании может выиграть Кубок Дэвиса в этом году

41-я ракетка мира Энди Маррей признался, что рад выступать за сборную Великобритании в Кубке Дэвиса.

«Мне всегда нравилось играть в Кубке Дэвиса и в любых турнирах, где ты выступаешь за свою страну. У нас хорошая команда ребят, мне нравится быть частью этого коллектива, да и персонал у нас отличный. Все прекрасно ладят друг с другом. Я искренне верю, что команда может выиграть турнир. Это огромная мотивация быть частью этого. Я хочу помочь команде всем, чем смогу, будь то на площадке или за ее пределами. Посмотрим, что произойдет», — сказал Маррей.

Сборная Великобритании десять раз становилась обладателем Кубка Дэвиса. Последний раз команда выигрывала соревнования в 2015 году.

36-летний Маррей является победителем трех турниров «Большого шлема» и 49 турниров уровня ATP.