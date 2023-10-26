Маррей вылетел с турнира в Базеле, уступив в трехчасовом матче Этчеверри

26 октября, 00:22
Британский теннисист Энди Маррей в трех сетах уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри во втором круге турнира в Базеле — 7:6 (7:5), 3:6, 2:6.
Теннисисты провели на корте 3 часа 9 минут.
Следующим соперником 32-й ракетки мира Этчеверри станет победитель встречи Хольгер Руне (Дания, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 196 000 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2