Маррей вылетел с турнира в Базеле, уступив в трехчасовом матче Этчеверри

Британский теннисист Энди Маррей в трех сетах уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри во втором круге турнира в Базеле — 7:6 (7:5), 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 9 минут. Следующим соперником 32-й ракетки мира Этчеверри станет победитель встречи Хольгер Руне (Дания, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина). Базель (Швейцария) Турнир ATP Swiss Indoors Basel Призовой фонд 2 196 000 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2