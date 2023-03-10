Маррей вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 07:32
Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 14 минут. На счету 35-летнего британца 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 20.
Во втором круге Маррей встретится с испанцем Пабло Карреньо Бустой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4
Педро Мартинес (Испания) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:4
Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 7:5
Алекс Молчан (Словакия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) — Джеффри Джон Вольф (США) — 1:6, 6:0, 6:3