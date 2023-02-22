Маррей за три часа обыграл Зверева во втором круге турнира в Дохе

Британский теннисист Энди Маррей обыграл немца Александра Зверева во втором круге турнира ATP 250 в Дохе (Катар). Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. 70-я ракетка мира Маррей 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету 16-й ракетки Зверева 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. В четвертьфинале турнира 35-летний Маррей сыграет с французом Александром Мюллером. Доха (Катар) Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open Призовой фонд 1 377 025 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Энди Маррей (Великобритания, WC) — Александр Зверев (Германия, 4) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:5