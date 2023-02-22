0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

22 февраля, 23:49

Маррей за три часа обыграл Зверева во втором круге турнира в Дохе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Британский теннисист Энди Маррей обыграл немца Александра Зверева во втором круге турнира ATP 250 в Дохе (Катар).

Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Встреча продлилась 3 часа 2 минуты.

70-я ракетка мира Маррей 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету 16-й ракетки Зверева 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале турнира 35-летний Маррей сыграет с французом Александром Мюллером.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Александр Зверев (Германия, 4) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:5

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Энди Маррей
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давидович Фокина сыграет с Оже-Альяссимом в четвертьфинале турнира в Дохе

Действующий победитель турнира в Дохе Баутиста Агут проиграл во втором круге соревнования