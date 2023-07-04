Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:54

«Мастерс» в Париже с 2025 года будет проводиться на другом стадионе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

С 2025 года поменяется место проведения парижский «Мастерса», сообщает L'Equipe.

По информации газеты, Федерация тенниса Франции одобрила перенос турнира с арены «Аккор» в Берси на арену «Пари-Ла-Дефанс» в Нантере. Отмечается, что ATP была недовольна теснотой помещений, где располагались второстепенные и тренировочные корты.

«Мастерс» проходил в Берси с момента своего создания в 1986 году.

«Пари-Ла-Дефанс» — крупнейший концертный зал в Европе и крытый стадион многоцелевого использования. Он был построен в 2017 году.

Теннис
0
Читайте также
Вендел устал от России. «Зениту» пора его продавать
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Карчаа заявил об отключении Украиной снабжающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кирьос об Алькарасе: «Он дисциплинированный, но умеет устроить шоу»