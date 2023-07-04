«Мастерс» в Париже с 2025 года будет проводиться на другом стадионе

С 2025 года поменяется место проведения парижский «Мастерса», сообщает L'Equipe.

По информации газеты, Федерация тенниса Франции одобрила перенос турнира с арены «Аккор» в Берси на арену «Пари-Ла-Дефанс» в Нантере. Отмечается, что ATP была недовольна теснотой помещений, где располагались второстепенные и тренировочные корты.

«Мастерс» проходил в Берси с момента своего создания в 1986 году.

«Пари-Ла-Дефанс» — крупнейший концертный зал в Европе и крытый стадион многоцелевого использования. Он был построен в 2017 году.