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13 мая, 23:11

Матч Медведева на «Мастерсе» в Риме перенесен из-за дождя

Ана Горшкова
Корреспондент
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Все матчи вечерней сессии «Мастерса» и WTA 1000, проходящих в Риме, перенесены на воскресенье, 14 мая, из-за дождя, сообщила пресс-служба соревнований.

Таким образом, в одиночном разряде не успел сыграть россиянин Даниил Медведев, который должен был встретиться с финном Эмилем Руусувуори. Всего из-за дождя были прерваны 3 одиночные встречи и 7 игр даже не начались.

Также перенесены две парные встречи с участием россиянок. В одной из них Екатерина Александрова и Анастасия Потапова поборются с Верой Звонаревой и Мириам Колодзьежовой, в другой Дарья Касаткина и Юлия Путинцева сыграют с Моникой Никулеску и Макото Ниномией.

Все матчи будут проведены в воскресенье, 14 мая.

Теннис
Даниил Медведев
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