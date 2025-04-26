Джокович проиграл Арнальди во втором круге «мастерса» в Мадриде

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в третий круг турнира в Мадриде.

В матче второго раунда 5-я ракетка мира уступил итальянцу Маттео Арнальди со счетом 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 42 минуты.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» потерпел третье поражение подряд.

Арнальди в следующем круге «мастерса» в Мадриде сыграет против Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Арнальди (Италия) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 6:3, 6:4