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Сегодня, 20:27

Берреттини вышел в полуфинал турнира в Марракеше

Руслан Минаев
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Итальянец Маттео Берреттини победил соотечественника Лоренцо Сонего в четвертьфинале турнира в Марракеше (Марокко) — 6:3, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 42 минуты.

Берреттини вышел в полуфинал и встретится с победителем матча Мариано Навоне (Аргентина, 7) — Александр Вукич (Австралия).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маттео Берреттини (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия, 4) — 6:3, 7:6 (7:5)

Теннис
Маттео Берреттини
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