Берреттини вышел во втором круг турнира в Вене

Сегодня, 19:00
Итальянец Маттео Берреттини победил венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Вене — 7:5, 6:4.
Матч длился 1 час 48 минут.
41-я ракетка мира во втором круге встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 470 310 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маттео Берреттини (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 7:5, 6:4
Флавио Коболли (Италия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:6 (7:1), 6:3