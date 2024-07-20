Циципас проиграл Берреттини в полуфинале турнира в Гштааде

Грек Стефанос Циципас проиграл итальянцу Маттео Берреттини в полуфинале турнира в Гштааде — 6:7 (6:8), 5:7.

Матч длился 1 час 43 минуты. Циципас за игру сделал 6 эйсов и допустил 4 двойные ошибки. У Берреттини — 7 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

82-я ракетка мира вышел в финал грунтового турнира в Швейцарии и сыграет с французом Кантеном Алисом.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 7:6 (8:6), 7:5