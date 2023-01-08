Маттео Берреттини: «Важно то, что я сильно расту как на корте, так и вне его»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини заявил, что рад начать сезон на турнире United Cup в компании своих товарищей по команде.

«У нас почти нет предсезонной подготовки, так что было действительно приятно быть вместе в канун Нового года. Нам было очень весело вне корта, и я считаю, что именно это стало причиной того, что мы вышли в финал.

Это были две невероятные недели для меня. Важно то, что я сильно расту как на корте, так и вне его. Во всех матчах, которые я провел в течение двух недель, мне удалось получить много нового опыта, и теперь я с большей уверенностью вхожу в новый сезон", — приводит Sportskeeda слова Берреттини.

Сборная Италии вышла в финал турнира United Cup, где потерпела поражение от команды США.