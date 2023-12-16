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Сегодня, 16:00

Матыцин признал успешным выступление российских теннисистов в 2023 году

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о выступлении российских теннисистов в 2023 году. 15 декабря президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что за уходящем год российские теннисисты выиграли 599 турниров в 69 странах мира.

«Насколько успешным получился теннисный сезон для россиян? Тарпищев все сказал — более 900 спортсменов участвовали в соревнованиях за рубежом, почти 600 побед. Статистика более чем яркая, и я горжусь. Надеюсь, что эта динамика будет продолжена, мы будем еще не раз радоваться победам отечественного тенниса», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева признана новичком года на церемонии WTA Player Award-2023, а Карен Хачанов и Андрей Рублев признаны лучшим дуэтом 2023 года по версии болельщиков.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Мирра Андреева
Олег Матыцин
Шамиль Тарпищев
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