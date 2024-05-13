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Сегодня, 22:59

Медведев в трех сетах обыграл Меджедовича и вышел в 1/8 финала турнира в Риме

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах победил серба Хамада Меджедовича в третьем круге турнира в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 в пользу четвертой ракетки мира. Россиянин за матч 7 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету серба 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Соперником Медведева в 1/8 финала «мастерса» в Риме станет американец Томми Пол, который ранее победил немца Доминика Кепфера (6:4, 6:3).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Хамад Меджедович (Сербия, Q) — 7:6 (7:5), 2:6, 7:5

Теннис
Даниил Медведев
Хамад Меджедович
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