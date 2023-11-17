Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет против испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче красной группы Итогового турнира АТР 17 ноября. Встреча на арене «Пала Альпитур» в Турине (Италия) начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Медведев — Алькарас можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее 27-летний Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после побед в двух сетах над соотечественником Андреем Рублевым (6:4, 6:2) и немцем Александром Зверевым (7:6, 6:4). У 20-летнего Алькараса на турнире в Турине поражение от Зверева (6:7 (3:7), 6:3, 6:4) и победа над Рублевым — 7:5, 6:2.

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