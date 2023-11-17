Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:30

Медведев — Алькарас: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Бесплатная трансляция матча Итогового турнира АТР Медведев — Алькарас начнется в 16.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет против испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче красной группы Итогового турнира АТР 17 ноября. Встреча на арене «Пала Альпитур» в Турине (Италия) начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Медведев — Алькарас можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее 27-летний Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP после побед в двух сетах над соотечественником Андреем Рублевым (6:4, 6:2) и немцем Александром Зверевым (7:6, 6:4). У 20-летнего Алькараса на турнире в Турине поражение от Зверева (6:7 (3:7), 6:3, 6:4) и победа над Рублевым — 7:5, 6:2.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

Теннис: новости и результаты игр, рейтинги ATP и WTA, расписание турниров и обзоры матчей, статистика в актуальном виде.

Даниил Медведев. Медведев попадет на Джоковича в случае победы в группе Итогового турнира ATP

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Биография Владимира Минеева: российский боец ММА снимался в кино и поехал на СВО
Биография Игоря Акинфеева: жизнь и карьера легендарного вратаря
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев попадет на Джоковича в случае победы в группе Итогового турнира ATP
Джокович висел на волоске. Серб вышел в полуфинал Итогового турнира благодаря Синнеру
Джокович обыграл Хуркача на Итоговом турнире ATP
Пивоварова считает Медведева фаворитом в матче с Алькарасом
Кирьос назвал безумием поведение Рублева в матче с Алькарасом
Алькарас: «Синнер в 2024 году станет первой ракеткой мира или создаст себе такую возможность»
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Медведев — Алькарас: кто выиграет группу? Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Петрова допустила, что Медведев замотивирует Рублева на матч со Зверевым
Синнер: «Я почувствовал дискомфорт в матче с Руне, но со мной все в порядке»
Медведев попадет на Джоковича в случае победы в группе Итогового турнира ATP
Джокович висел на волоске. Серб вышел в полуфинал Итогового турнира благодаря Синнеру
Определились возможные соперники Медведева по полуфиналу Итогового турнира ATP
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Чесноков считает, что Рублеву нужно отдохнуть от тенниса