Медведев и Арнальди сыграют в 1/16 финала турнира в Торонто 9 августа в 19.30 мск

9 августа, в среду, третья ракетка мира Даниил Медведев сыграет с итальянским теннисистом Маттео Арнальди в 1/16 финала турнира в Торонто (Канада). Их матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Медведев — Арнальди можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

22-летний Арнальди располагается на 66-й строчке в рейтинге ATP. 27-летний россиянин Медведев ранее провел тренировку с датчанином Хольгером Руне перед стартом турнира в Канаде.

28 февраля 2023 года Медведев победил Арнальди (6:4, 6:2) в первом раунде турнира в Дубае (ОАЭ).

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