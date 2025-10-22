Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

22 октября, 18:53

Медведев обыграл Боржеша в первом круге турнира в Вене

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:7 (7:9), 6:2.

Матч длился 2 часа 20 минут. 14-я ракетка мира сделал за игру 18 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У 47-й ракетки Боржеша 8 эйсов и 4 двойные ошибки.

Во втором круге Медведев сыграет с французом Корантеном Муте, которого победил в финале турнира в Алма-Ате 19 октября.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:2

32

  • miker65

    Дружище, а сам не пробовал стать ...буржуем, но не воровать при этом?

    25.10.2025

  • Черемисин57

    Простым россиянам делать там нечего! Нужно дома бороться с буржуями и возвращать в страну социализм!! А туда пусть едут буржуи и их дети, пусть защищают своё наворованное добро сами!!!

    23.10.2025

  • Мику

    Даниил вытащил красивую победу. Поздравляем и держим кулачки дальше

    22.10.2025

  • miker65

    Очень надеюсь, дружище, что на СВО ты их не отправил.

    22.10.2025

  • Djin Ignatov

    После Муте хорошо бы Медведеву встретиться с Синнером ! Чтобы узнать Настоящую силу Дани !! Вот их личная встреча и показала бы насколько хорошо играет Межведев !

    22.10.2025

  • Skorz.

    Блдь ...((( прозевал ( Посмотрел перенос на 16.00 и ... Остается только поздравить и на вопрос , про себя ....." А не случайно ли ?" - ответить НЕТ ! Всех с Победой и новыми ожиданиями в Вене ! Очень хотелось бы , победить именно там )

    22.10.2025

  • Черемисин57

    Да.

    22.10.2025

  • miker65

    А сам ты и таои детки/ внуки на Родине живете?

    22.10.2025

  • Черемисин57

    Французы мне по барабану! Мне неприятны те граждане России, которые отказываются от своей Родины и принимают гражданство той страны, которую выбрали для проживания!!

    22.10.2025

  • miker65

    А ты нетлюбигь лягушатников?

    22.10.2025

  • Черемисин57

    Уважаемый, я сомневаюсь в том, что у него нет паспорта гражданина Франции! Скорее всего он учит Марсельезу, как это делает Грачёва!!

    22.10.2025

  • nikola mozaev

    Нужно признать, что к концу сезона Даниил окончательно выздоровел. Даже неудача на тай-брейке второго сета не выбила его из колеи. Третий сет Медведев забрал очень уверенно, Борхес оказался бессилен.

    22.10.2025

  • miker65

    Дружище, а чего ты всякие дурацкие штампы вешаншь на Даньку? Играет себе наш чувак в теннис, зарабатывает на жизнь за бугром, гражданство не менял, чемпионат мира доя тебя и меня выигрывал ( там или вообще не платят или копейки )

    22.10.2025

  • Черемисин57

    Слабоват оказался португалец! Молодец, нейтральный!! Впереди снова француз Мутэ, у того есть характер, не зря колотил ракетки в Алма- Ате!!! Посмотрим получится у француза взять реванш у нейтрального или нет?

    22.10.2025

  • ValeraK

    Перестал проигрывать ноунеймам - уже хорошо! Это говорит о более-менее стабильном эмоциональном состоянии

    22.10.2025

  • miker65

    Да он похоже амебообразный этот Нуну. Я в этом году видел несколько его матчей, где он начинал явно сливать без видимых причин доя этого. Может трепетно относится к своему здоровью?

    22.10.2025

  • hant64

    Слабый из первой полусотни рейтинга? Там таких не держат)).

    22.10.2025

  • hant64

    Двойная на сетболе случилась, и не на Данииловом, а на Боржеше.

    22.10.2025

  • Nick280881

    Корентэн Муте, и снова здравствуйте... Даниил весь сезон ходит меж "3-х берез": Тиен, Муте, Бонзи.

    22.10.2025

  • hant64

    Даниил молодец, затащил весьма непростой матч. Но к Боржешу остался недоумённый вопрос - зачем на зубах вытаскивать второй сет, чтобы потом забыть выйти на третий?:slight_smile:

    22.10.2025

  • oleg.bob

    Нелёгкая победа...

    22.10.2025

  • инок

    Тяжелый матч для Дани, но хоть третий сет вышел относительно простым, с победой его!

    22.10.2025

  • Алехандрохорс

    Нет, конечно не в крови. Большая редкость, но и на старуху бывает проруха.)

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Даня вошёл во вкус! Так держать!

    22.10.2025

  • Алехандрохорс

    Даниил Молодец. Долго не переживал два упущенных матчбола и в начале 3 сета просто размазал Боржеша по корту. За одно и статистику по подачам и по приёму поправил). 18 эйсов это вам ни фунт изюма!

    22.10.2025

  • vernon s

    Снова с Мутным играть, как он надоел. Даню с победой! Решил полакомиться третьим блюдом.

    22.10.2025

  • Djin Ignatov

    Но это же слабый игрок !!

    22.10.2025

  • Николай Шибаев

    После победы в Алма-Ате одержал непростую победу,расслабился на тай-брейке,переусердовал с ошибками...Но третий сет просто мастерски.

    22.10.2025

  • Кот-матрос

    Всё бы ничего, но это в крови у него: двойная на матчпойнте.

    22.10.2025

  • инок

    Даню с трудной, но победой в трех сетах! Он молодец.

    22.10.2025

  • Алексей Х

    Должен был заканчивать в 2х сетах, но двойная ошибка на сетболле.. Но молодец, что в третьем все чётко сыграл!

    22.10.2025

  • Zohr Vad

    Хороший матч от Дани. Настоящая проверка в следующей игре с Муте.

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Даниил Медведев
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
    Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
    Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
    Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
    Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
    Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя