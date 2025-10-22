Медведев обыграл Боржеша в первом круге турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:7 (7:9), 6:2. Матч длился 2 часа 20 минут. 14-я ракетка мира сделал за игру 18 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У 47-й ракетки Боржеша 8 эйсов и 4 двойные ошибки. Во втором круге Медведев сыграет с французом Корантеном Муте, которого победил в финале турнира в Алма-Ате 19 октября. Вена (Австрия) Турнир ATP Erste Bank Open Призовой фонд 2 736 875 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:2

miker65 Дружище, а сам не пробовал стать ...буржуем, но не воровать при этом? 25.10.2025

Черемисин57 Простым россиянам делать там нечего! Нужно дома бороться с буржуями и возвращать в страну социализм!! А туда пусть едут буржуи и их дети, пусть защищают своё наворованное добро сами!!! 23.10.2025

Мику Даниил вытащил красивую победу. Поздравляем и держим кулачки дальше 22.10.2025

miker65 Очень надеюсь, дружище, что на СВО ты их не отправил. 22.10.2025

Djin Ignatov После Муте хорошо бы Медведеву встретиться с Синнером ! Чтобы узнать Настоящую силу Дани !! Вот их личная встреча и показала бы насколько хорошо играет Межведев ! 22.10.2025

Skorz. Блдь ...((( прозевал ( Посмотрел перенос на 16.00 и ... Остается только поздравить и на вопрос , про себя ....." А не случайно ли ?" - ответить НЕТ ! Всех с Победой и новыми ожиданиями в Вене ! Очень хотелось бы , победить именно там ) 22.10.2025

Черемисин57 Да. 22.10.2025

miker65 А сам ты и таои детки/ внуки на Родине живете? 22.10.2025

Черемисин57 Французы мне по барабану! Мне неприятны те граждане России, которые отказываются от своей Родины и принимают гражданство той страны, которую выбрали для проживания!! 22.10.2025

miker65 А ты нетлюбигь лягушатников? 22.10.2025

Черемисин57 Уважаемый, я сомневаюсь в том, что у него нет паспорта гражданина Франции! Скорее всего он учит Марсельезу, как это делает Грачёва!! 22.10.2025

nikola mozaev Нужно признать, что к концу сезона Даниил окончательно выздоровел. Даже неудача на тай-брейке второго сета не выбила его из колеи. Третий сет Медведев забрал очень уверенно, Борхес оказался бессилен. 22.10.2025

miker65 Дружище, а чего ты всякие дурацкие штампы вешаншь на Даньку? Играет себе наш чувак в теннис, зарабатывает на жизнь за бугром, гражданство не менял, чемпионат мира доя тебя и меня выигрывал ( там или вообще не платят или копейки ) 22.10.2025

Черемисин57 Слабоват оказался португалец! Молодец, нейтральный!! Впереди снова француз Мутэ, у того есть характер, не зря колотил ракетки в Алма- Ате!!! Посмотрим получится у француза взять реванш у нейтрального или нет? 22.10.2025

ValeraK Перестал проигрывать ноунеймам - уже хорошо! Это говорит о более-менее стабильном эмоциональном состоянии 22.10.2025

miker65 Да он похоже амебообразный этот Нуну. Я в этом году видел несколько его матчей, где он начинал явно сливать без видимых причин доя этого. Может трепетно относится к своему здоровью? 22.10.2025

hant64 Слабый из первой полусотни рейтинга? Там таких не держат)). 22.10.2025

hant64 Двойная на сетболе случилась, и не на Данииловом, а на Боржеше. 22.10.2025

Nick280881 Корентэн Муте, и снова здравствуйте... Даниил весь сезон ходит меж "3-х берез": Тиен, Муте, Бонзи. 22.10.2025

hant64 Даниил молодец, затащил весьма непростой матч. Но к Боржешу остался недоумённый вопрос - зачем на зубах вытаскивать второй сет, чтобы потом забыть выйти на третий?:slight_smile: 22.10.2025

oleg.bob Нелёгкая победа... 22.10.2025

инок Тяжелый матч для Дани, но хоть третий сет вышел относительно простым, с победой его! 22.10.2025

Алехандрохорс Нет, конечно не в крови. Большая редкость, но и на старуху бывает проруха.) 22.10.2025

SuperDennis Даня вошёл во вкус! Так держать! 22.10.2025

Алехандрохорс Даниил Молодец. Долго не переживал два упущенных матчбола и в начале 3 сета просто размазал Боржеша по корту. За одно и статистику по подачам и по приёму поправил). 18 эйсов это вам ни фунт изюма! 22.10.2025

vernon s Снова с Мутным играть, как он надоел. Даню с победой! Решил полакомиться третьим блюдом. 22.10.2025

Djin Ignatov Но это же слабый игрок !! 22.10.2025

Николай Шибаев После победы в Алма-Ате одержал непростую победу,расслабился на тай-брейке,переусердовал с ошибками...Но третий сет просто мастерски. 22.10.2025

Кот-матрос Всё бы ничего, но это в крови у него: двойная на матчпойнте. 22.10.2025

инок Даню с трудной, но победой в трех сетах! Он молодец. 22.10.2025

Алексей Х Должен был заканчивать в 2х сетах, но двойная ошибка на сетболле.. Но молодец, что в третьем все чётко сыграл! 22.10.2025