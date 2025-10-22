Медведев обыграл Боржеша в первом круге турнира в Вене

22 октября, 18:53
Россиянин Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:7 (7:9), 6:2.
Матч длился 2 часа 20 минут. 14-я ракетка мира сделал за игру 18 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У 47-й ракетки Боржеша 8 эйсов и 4 двойные ошибки.
Во втором круге Медведев сыграет с французом Корантеном Муте, которого победил в финале турнира в Алма-Ате 19 октября.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:2
miker65
Дружище, а сам не пробовал стать ...буржуем, но не воровать при этом?
25.10.2025
Черемисин57
Простым россиянам делать там нечего! Нужно дома бороться с буржуями и возвращать в страну социализм!! А туда пусть едут буржуи и их дети, пусть защищают своё наворованное добро сами!!!
23.10.2025
Мику
Даниил вытащил красивую победу. Поздравляем и держим кулачки дальше
22.10.2025
miker65
Очень надеюсь, дружище, что на СВО ты их не отправил.
22.10.2025
Djin Ignatov
После Муте хорошо бы Медведеву встретиться с Синнером ! Чтобы узнать Настоящую силу Дани !! Вот их личная встреча и показала бы насколько хорошо играет Межведев !
22.10.2025
Skorz.
Блдь ...((( прозевал ( Посмотрел перенос на 16.00 и ... Остается только поздравить и на вопрос , про себя ....." А не случайно ли ?" - ответить НЕТ ! Всех с Победой и новыми ожиданиями в Вене ! Очень хотелось бы , победить именно там )
22.10.2025
Черемисин57
Да.
22.10.2025
miker65
А сам ты и таои детки/ внуки на Родине живете?
22.10.2025
Черемисин57
Французы мне по барабану! Мне неприятны те граждане России, которые отказываются от своей Родины и принимают гражданство той страны, которую выбрали для проживания!!
22.10.2025
miker65
А ты нетлюбигь лягушатников?
22.10.2025
Черемисин57
Уважаемый, я сомневаюсь в том, что у него нет паспорта гражданина Франции! Скорее всего он учит Марсельезу, как это делает Грачёва!!
22.10.2025
nikola mozaev
Нужно признать, что к концу сезона Даниил окончательно выздоровел. Даже неудача на тай-брейке второго сета не выбила его из колеи. Третий сет Медведев забрал очень уверенно, Борхес оказался бессилен.
22.10.2025
miker65
Дружище, а чего ты всякие дурацкие штампы вешаншь на Даньку? Играет себе наш чувак в теннис, зарабатывает на жизнь за бугром, гражданство не менял, чемпионат мира доя тебя и меня выигрывал ( там или вообще не платят или копейки )
22.10.2025
Черемисин57
Слабоват оказался португалец! Молодец, нейтральный!! Впереди снова француз Мутэ, у того есть характер, не зря колотил ракетки в Алма- Ате!!! Посмотрим получится у француза взять реванш у нейтрального или нет?
22.10.2025
ValeraK
Перестал проигрывать ноунеймам - уже хорошо! Это говорит о более-менее стабильном эмоциональном состоянии
22.10.2025
miker65
Да он похоже амебообразный этот Нуну. Я в этом году видел несколько его матчей, где он начинал явно сливать без видимых причин доя этого. Может трепетно относится к своему здоровью?
22.10.2025
hant64
Слабый из первой полусотни рейтинга? Там таких не держат)).
22.10.2025
hant64
Двойная на сетболе случилась, и не на Данииловом, а на Боржеше.
22.10.2025
Nick280881
Корентэн Муте, и снова здравствуйте... Даниил весь сезон ходит меж "3-х берез": Тиен, Муте, Бонзи.
22.10.2025
hant64
Даниил молодец, затащил весьма непростой матч. Но к Боржешу остался недоумённый вопрос - зачем на зубах вытаскивать второй сет, чтобы потом забыть выйти на третий?:slight_smile:
22.10.2025
oleg.bob
Нелёгкая победа...
22.10.2025
инок
Тяжелый матч для Дани, но хоть третий сет вышел относительно простым, с победой его!
22.10.2025
Алехандрохорс
Нет, конечно не в крови. Большая редкость, но и на старуху бывает проруха.)
22.10.2025
SuperDennis
Даня вошёл во вкус! Так держать!
22.10.2025
Алехандрохорс
Даниил Молодец. Долго не переживал два упущенных матчбола и в начале 3 сета просто размазал Боржеша по корту. За одно и статистику по подачам и по приёму поправил). 18 эйсов это вам ни фунт изюма!
22.10.2025
vernon s
Снова с Мутным играть, как он надоел. Даню с победой! Решил полакомиться третьим блюдом.
22.10.2025
Djin Ignatov
Но это же слабый игрок !!
22.10.2025
Николай Шибаев
После победы в Алма-Ате одержал непростую победу,расслабился на тай-брейке,переусердовал с ошибками...Но третий сет просто мастерски.
22.10.2025
Кот-матрос
Всё бы ничего, но это в крови у него: двойная на матчпойнте.
22.10.2025
инок
Даню с трудной, но победой в трех сетах! Он молодец.
22.10.2025
Алексей Х
Должен был заканчивать в 2х сетах, но двойная ошибка на сетболле.. Но молодец, что в третьем все чётко сыграл!
22.10.2025
Zohr Vad
Хороший матч от Дани. Настоящая проверка в следующей игре с Муте.
22.10.2025