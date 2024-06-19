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Сегодня, 19:47

Медведев уступил 42-й ракетке мира Чжану во втором круге турнира в Галле

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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5-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев в трех сетах уступил занимающему 42-ю строчку мирового рейтинга китайцу Чжан Чжичжэню в матче второго круга турнира в Галле.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) в пользу представителя Китая. Медведев 13 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Чжана 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале турнира в Галле Чжан сыграет против американца Кристофера Юбенкса, который ранее выбил действующего чемпиона Александра Бублика из Казахстана.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5)

Теннис
Даниил Медведев
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