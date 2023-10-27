Медведев догнал Алькараса по количеству выигранных матчей в сезоне

Россиянин Даниил Медведев победил соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в четвертьфинале турнира в Вене.

Победа стала для третьей ракетки мира 63-й в этом сезоне. Медведев (63-14) не только догнал лидера сезона испанца Карлоса Алькараса (63-9), но и показал свой лучший результат в карьере. В 2021 году россиянин также одержал 63 победы за сезон.

«Надеюсь, мне удастся победить еще один раз. Кто знает. Теннис — мощный спорт, у нас сложные соперники. У меня превосходный сезон, но он еще не закончен. Хочу закончить его еще лучше», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

За выход в финал турнира в Вене Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия).