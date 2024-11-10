Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Тэйлором Фритцем в матче группового этапа Итогового турнира ATP в воскресенье, 10 ноября. Ориентировочное время начала — после 16.00 по московскому времени.

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28-летний Медведев — 4-я ракетка мира. 27-летний Фритц занимает 6-е место в рейтинге ATP.

В истории очных противостояний соперники встречались трижды. Счет 2-1 в пользу представителя США.

Итоговый турнир ATP пройдет на кортах арены «Пала Альпитур» в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

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