0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

16 марта, 09:33

Медведев: «Хейтеры есть даже у Джоковича, Надаля и Федерера. И это нормально»

Алина Савинова
Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о давлении, которое оказывается на него со стороны болельщиков.

«Конечно, давление есть. Ты знаешь, что все ждут от тебя многого. Я думаю, это научило меня еще большему, потому что, когда мне было 20 лет, я, как и многие, любил читать все комментарии в социальных сетях о себе. Некоторые писали: «Он будет хорошо играть», а были и комментарии по типу: «Он плохой игрок». И когда ты молод, иногда отвечаешь им: «Нет, я собираюсь делать это хорошо». Давление оказывают на многих лидеров рейтинга, у них также есть много хейтеров. И это нормально. У Новака [Джоковича] много хейтеров. Даже у Рафы [Надаля] и Роджера [Федерера] они каким-то образом есть. Как это возможно? Не знаю. Но это научило меня меньше обращать внимания на такие вещи и больше сосредоточиваться на себе, близких мне людях», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

Ранее россиянин в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 7:5). Следующим его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо. Матч пройдет 18 марта.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-djokovic-lot-haters-even-nadal-federer-somehow-them-daniil-medvedev-pressures-world-no-1?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Джокович снова №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Новаком
Алькарас: «Мне нравится играть против Синнера, потому что он заставляет меня выкладываться до предел»
Медведев играет как профессор, он заслужил титул в Индиан-Уэллсе. Колонка Екатерины Макаровой
Медведев — о травме пальца: «Когда я его порезал, то увидел мясо. Было очень неприятно»
Медведев назвал сумасшедшим матч с Давидовичем-Фокина
Медведев признался, что играл на обезболивающих с Давидовичем-Фокина
Медведев вновь получил мини-травму, но продлил беспроигрышную серию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев рассказал, чего ждет от полуфинала с Тиафо в Индиан-Уэллсе

Доминик Тим: «У меня такое чувство, что сейчас есть много игроков, которые могут победить Джоковича и Надаля»