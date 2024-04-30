Медведев — Бублику после матча в Мадриде: «В конце просто уже не мог бегать за твоими укороченными»

Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Казахстана Александр Бублик пообщались у сетки после матча четвертого круга турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

Встреча завершилась победой россиянина со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

«(Использовано нецензурное слово) ты меня свалил, (использовано нецензурное слово)», — заявил Бублик.

«Я в конце, когда за твоими укороченными бегал, думал: «(использовано нецензурное слово) кросс бегаю». Я просто уже не мог», — ответил ему Медведев.

За выход в полуфинал «мастерса» Медведев встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 30).