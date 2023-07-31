Медведев и Рублев сохранили места в первой десятке рейтинга ATP

Стал известен обновленный рейтинг ATP от 31 июля.

Свои места в первой десятке сохранили россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые занимают 3-ю и 7-ю строчки, соответственно.

Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас, второе место занимает серб Новак Джокович.

В топ-50 поднялся швейцарец Стэн Вавринка. После выхода в финал турнира в Умаге швейцарец преодолел 23 позиции. Победитель турнира в хорватском городе австралиец Алексей Попырин поднялся на 33 строчки и теперь занимает 57-е место.

Роман Сафиуллин (48) и Аслан Карацев (75) потеряли одну и шесть позиций, соответственно.

В чемпионской гонке Медведев и Рублев находятся в топ-5, занимая 3-е и 4-е места.

Рейтинг ATP от 31 июля 2023 года:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3515

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945

38 (57) Ласло Джере (Сербия) — 1145

48 (47). Роман Сафиуллин (Россия) — 943

49 (62). Стэн Вавринка (Швейцария) — 934

57 (90). Алексей Попырин (Австралия) — 895

75 (69). Аслан Карацев (Россия) — 798

87 (85). Павел Котов (Россия) — 693

93 (93). Александр Шевченко (Россия) — 632