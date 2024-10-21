Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:46

Медведев и Рублев сохранили свои места в чемпионской гонке ATP

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP
Telegram Дзен

ATP опубликовала рейтинг чемпионской гонки по итогам сезона.

Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев, занимающий четвертую строчку. Также восьмую позицию сохранил Андрей Рублев.

Первое место занимает итальянец Янник Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев.

Теннисисты, занимающие места в топ-8 рейтинга, в конце года сыграют на итоговом чемпионате ATP. На данный момент в топ-8 также находятся Тэйлор Фритц (США, 5-е место), Новак Джокович (Сербия, 6) и Каспер Рууд (Норвегия, 7).

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Станкович стал похож на Абаскаля, у «Локо» появилась неожиданная проблема, а «Зенит» превратился в мишень для нападок. Четыре главных вывода после 12 тура РПЛ
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Хачанов поднялся на две позиции в рейтинге ATP после победы в Алма-Ате
«Шлем шести королей» мог стать началом раскола в теннисе. Но ATP и WTA пошли на компромисс
Синнер обыграл Алькараса и стал победителем турнира «Шлем шести королей»
Рублев рассказал, что избежал ампутации яичка: «Мне очень повезло, я подписал бумагу с согласием»
Медведев — о снятии с турнира в Вене: «В следующем году обязательно буду»
В ITIA выступили с заявлением о допинг-деле Синнера
Сегодня
Вчера
Неделя