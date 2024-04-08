Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Андрей Рублев располагается на шестой строчке, Карен Хачанов — на 17-й, Роман Сафиуллин опустился на 41-ю позицию (-1). Ранее Медведев и Сафиуллин проиграли Рублеву и Хачанову в парном турнире в Монте-Карло. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович. Втором идет итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас. 8 апреля WTA представила обновленный рейтинг теннисисток. Россиянка Дарья Касаткина осталась на 11-м месте. Рейтинг от 8 апреля: 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8710 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8645 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415 6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4890 7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795 8 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3665 9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3540 10 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3465... 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2005... 41 (40). Роман Сафиуллин (Россия) — 1089... 43 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1073... 69 (68). Павел Котов (Россия) — 817.