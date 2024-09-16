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Сегодня, 07:52

Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге АТР

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг игроков.

Первая десятка рейтинга не изменилась. Лидером остался итальянец Янник Синнер, на втором месте немец Александр Зверев, замыкает тройку Карлос Алькарас. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, который идет на 5-й строчке. Андрей Рублев на 6-м месте, Карен Хачанов — на 23-м.

Обновленный рейтинг АТР, 16 сентября

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7075

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5560

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645

7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4060

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3965...

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1930...

56 (56). Роман Сафиуллин (Россия) — 915...

61 (61). Павел Котов (Россия) — 864...

115 (117). Аслан Карацев (Россия) — 508

Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер

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