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Сегодня, 10:09

Медведев и Рублев сохранили свои позиции в топ-10 обновленного рейтинга ATP

Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои позиции в обновленном рейтинге ATP.

Лидером рейтинга остался итальянец Янник Синнер, который в ночь на 19 августа вышел в финал турнира в Цинциннати, обыграв немца Александра Зверева. На втором месте располагается серб Новак Джокович. Тройку замыкает испанец Карлос Алькарас.

Лучшим из россиян остался Даниил Медведев, идущий на пятой строчке. Андрей Рублев занимает шестую позицию. Другой россиянин, Роман Сафиуллин, поднялся на шесть мест, и теперь располагается на 59-й строчке тотала.

Рейтинг АТР, версия от 19 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9410 баллов;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7460;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7360;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7035;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6275;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4805;

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4055;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855;

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3655;

10 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 3435...

23 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1930...

59 (66). Роман Сафиуллин (Россия) — 885...

63 (63). Павел Котов (Россия) — 814...

99 (99). Аслан Карацев (Россия) — 582.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Янник Синнер
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