Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга после завершения турнира в Монпелье. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий 7-е место в рейтинге. Андрей Рублев сохранил 10-ю строчку, Карен Хачанов — 20-ю. Роман Сафиуллин опустился с 68-й на 69-ю строку, Павел Котов поднялся со 103-го на 105-е место. Лидером рейтинга АТР остается итальянский теннисист Янник Синнер, 2-е место занимает немец Александр Зверев, на 3-й строчке — испанец Карлос Алькарас. Рейтинг ATP на 3 февраля 2025 года: 1. Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков; 2. Александр Зверев (Германия) — 8135; 3. Карлос Алькарас (Испания) — 7010; 4. Тэйлор Фритц (США) — 5050; 5. Каспер Рууд (Норвегия) — 4160; 6. Новак Джокович (Сербия) — 3900; 7. Даниил Медведев (Россия) — 3780; 8. Алекс Де Минаур (Австралия) — 3735; 9. Томми Пол (США) — 3495; 10. Андрей Рублев (Россия) — 3220; 20. Карен Хачанов (Россия) — 2310... 69. Роман Сафиуллин (Россия) — 823... 103. Павел Котов (Россия) — 572.